Osterode Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Südbahnhof in Osterode ist am Donnerstagmorgen ein Kind verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 38 Jahre alter Mann aus Elbingerode gegen 7.45 Uhr die Herzberger Straße mit seinem Auto. Er bog nach rechts in die Straße Am Südbahnhof ein. Dabei übersah er ein neunjähriges Kind, das gerade die Straße überquerte. Das Mädchen stieß mit dem Kopf gegen den Außenspiegel und stürzte. Es wurde dabei leicht verletzt. ne