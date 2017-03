Osterode In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte auf dem Schulhof der Jacobitor-Schule randaliert. Sie beschädigten vier Zaunelemente kippten eine Streugutkiste um und hoben einen Gullydeckel aus der Fassung. In der Innenstadt – Am Schilde – wurden ebenfalls Gullydeckel auf der Fassung gehoben, heißt es im Polizeibericht. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde erstattet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können.