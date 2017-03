Frau rammt Laterne, bleibt aber unverletzt

Osterode Eine Osteroderin kam am Scheebrink von der Straße ab und schleppte den Mast mit sich. Sie blieb unverletzt.

Wie genau das passieren konnte, darüber wusste die ältere Dame laut eines Polizeisprechers zunächst keine Angaben zu machen. Fest aber steht, dass sie am Montag auf dem Scheebrink in Osterode von dem Kreisel Johannisvorstand in Richtung Röddenberg fahrend nach rechts von der Straße abkam und gegen 13.10 Uhr mit einer Straßenleuchte kollidierte.

Mit ihrem VW Golf riss sie den Mast aus der Verankerung, schleppte die schwere Laterne dann noch gut 20 Meter mit und kam schließlich zum Stehen. Nach dem Unfall stand die Osteroderin unter Schock, blieb aber unverletzt und musste nicht in das Krankenhaus gebracht werden. Ihr Fahrzeug aber wurde ordentlich demoliert und wurde abgeschleppt. Umgehend war ein Mitarbeiter des lokalen Versorgers Harz Energie vor Ort, um den Schaden zu begutachten und vor allem offenliegende Stromkabel zu sichern. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. mp