In Gittelde und Elbingerode sind am Wochenende Kennzeichen von Autos entwendet worden. Nach Angaben der Polizei war in Gittelde ein an der Straße Am Bahnhof abgestellter Volvo, in Gittelde ein an der Schmiedestraße geparkter Kühlanhänger betroffen. Hinweise an die Polizei Bad Grund, Telefon 05327/1421, oder Osterode, 05522/5080.

