MTV-Kinder feiern begeistert Fasching

Osterode Am Sonntagnachmittag gab es in der MTV-Halle an der Bleichestelle kein Halten mehr: Viele Kinder aus dem größten Osteroder Verein hatten sich mit Eltern und Großeltern eingefunden, um Fasching zu feiern. Prinzessinnen, Hexen, Indianer und Piraten tobten durch die Halle, bis Sportlehrer Klaus Dolle...