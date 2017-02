Osteroder Schaukasten

Benefizkonzert für ALS-mobil heute in Osterode Am heutigen Samstag findet das Benefizkonzert zugunsten von ALS-mobil und des Mitglieds Katja Niehus ab 19 Uhr in der Stadthalle Osterode statt. Eintritt frei, Einlass 18, Start 19 Uhr. ...