34 Azubis erhalten Gesellenbrief

„Der Abschluss eines Lebensabschnitts nach dreieinhalb Jahren Ausbildung ist ein guter Grund zum Feiern.“ Mit diesen Worten eröffnete der Kreishandwerksmeister Eberhard Eggers von der Kreishandwerkerschaft Osterode die Freisprechungsfeier am Mittwoch in der Berufsbildenden Schule II in der Leege. ...