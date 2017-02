Großes Interesse an der Jugendfeuerwehr

Sechs Mädchen und 13 Jungen gehören der Jugendwehr Schwiegershausen an. Mit Merlin Mißling hat ein Mitglied den Nachwuchs in die aktive Einsatzabteilung verlassen, mit Finja Bierwirth ist jedoch ein neues Mitglied hinzugekommen, so dass sich die Gesamtzahl unverändert auf 19 Jugendliche beläuft....