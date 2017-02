Moslems und ihr Leben in Deutschland

Im April 2016 waren Mitglieder des Heimat- und Geschichtsvereins neben weiteren Interessierten zu Gast in der Osteroder Ditib-Moschee am ehemaligen Güterbahnhof. Nun soll der Blick auf die Vielzahl und Vielfalt der inzwischen etwa fünf Millionen Muslime in Deutschland, auf ihr Leben, ihren Glauben,...