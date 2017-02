Polizeiwache in Osterode wird umgebaut

Besucher der Polizeidienststelle treffen in diesen Tagen auf veränderte Gegebenheiten im Wachbereich: In den nächsten drei Monaten wird die Wache technisch auf den neuesten Stand gebracht, renoviert und mit neuem Inventar ausgestattet. Das hat die Osteroder Polizei jetzt mitgeteilt.

Um einen störungsfreien Dienstablauf zu gewährleisten, wurde im Foyer – gegenüber der bisherigen Wache – eine „Notwache“ eingerichtet, heißt es in der Mitteilung weiter. „Natürlich steht die Polizei Osterode ihren Bürgern auch während der Baumaßnahmen 24 Stunden zur Verfügung“, versichern die Verantwortlichen. „Für gegebenenfalls auftretende Beeinträchtigungen bitten die Beamten um Verständnis.“

Das 1979 neu errichtete Polizeidienstgebäude ist in die Jahre gekommen. In 38 Jahren hätten sich zwar alle Bediensteten sicher und wohl gefühlt. Aber nun müsse frischer Wind her.