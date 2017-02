Grippewelle sorgt für volle Arztpraxen

Auf längere Wartezeiten müssen sich derzeit Patienten von Hausärzten einstellen. Die Grippewelle schwemmt Tag für Tag neue Patienten in die Wartezimmer. „Schon seit einigen Wochen ist es extrem voll“, berichtet der Allgemein- und Rettungsmediziner Robert Eichmann, der Praxen in Nesselröden, Duderstadt und Ebergötzen betreibt.

„Der Anteil grippaler Infekte ist in diesem Jahr sehr hoch, aber nicht wesentlich höher als in den Vorjahren“, sagt Eichmann. Die jetzige Erkältungs- und Grippewelle sei aber besonders tückisch wegen relativ langer Krankheitsdauer – teils mit Anschlusserkrankungen, von Atemwegsinfektionen bis zur Lungenentzündung: „Das kann sich über Monate hinziehen.“ Die Symptome würden schlagartig mit Kopf- und Gliederschmerzen einsetzen, gefährdet seien insbesondere Patienten mit chronischen Erkrankungen und Herzproblemen.

Viele grippale Infekte

„Es gibt nur wenig echte Influenza-Fälle, aber viele grippale Infekte und Erkältungskrankheiten“, bestätigt der Sprecher des Duderstädter Ärztevereins, Dr. Stefan Gehrke. „Die Grippewelle ist noch unterwegs“, sagt er.

Kinderarzt Dr. Martin Webel aus Osterode sagt, er habe außer der Grippe „besonders mit Streptokokken, Magen-Darm-Infekten, vereinzelt auch Norovirus“ zu tun. „Das ist wie eine Welle, aber ich habe das Gefühl, dass es bei den Streptokokken schon wieder besser wird.“

Volle Wartezimmer gibt es auch in Göttingen. Der hohe Bedarf an ärztlicher Hilfe bestehe mittlerweile „schon seit Oktober vergangenen Jahres“, sagt Arzthelferin Ria Konkat. Die Grippe sorge in der Praxis von Dr. Ralf Henke für zweistündige Wartezeiten, zudem seien alle Behandlungstermine der nächsten 14 Tage bereits vergeben. „So extrem wie dieses Jahr ist es normalerweise nicht“, meint Konkat.

Die Osteroder Allgemeinmedizinerin Dr. Katharina Morgenroth sagt: „Besonders betroffen sind in diesem Jahr interessanterweise die 30- bis 50-Jährigen, also nicht so sehr Kinder oder Ältere.“ Doch unabhängig von der Klientel arbeiteten auch die Mitarbeiter ihrer Praxis derzeit „am Limit“. Aber es sei noch machbar, denn: „Wir können Kranke ja nicht einfach abweisen.“

Service: Was bei Erkältungen wirklich hilft

Die Nase läuft, der Hals kratzt – die Grippewelle tobt. So mancher Patient hofft, die lästigen Symptome mit Antibiotika möglichst schnell wieder loszuwerden. Doch der voreilige Griff zu solch starken Medikamenten schadet meist eher, als er nutzt. Wie eine Erkältung verläuft, was hilft und wann Antibiotika nötig sind, erklärt Dr. Wolfgang Reuter, Gesundheitsexperte der Krankenversicherung DKV.

Wie sinnvoll sind Antibiotika bei einer Erkältung?

Antibiotika helfen gegen Bakterien. Erkältungen werden aber fast immer von Viren ausgelöst. Bei den üblichen Erkältungssymptomen wie Schnupfen und Halsschmerzen sind Antibiotika also nutzlos. Sie lindern weder die Symptome noch verkürzen sie die Dauer der Erkrankung. Anders ist es, wenn sich die Patienten zusätzlich eine bakterielle Infektion eingefangen haben. Typische Anzeichen einer solchen sogenannten Superinfektion sind eitriger Schnupfen, vereiterte Mandeln, Fieber, grünlich-gelber Auswurf oder Atemnot. Patienten sollten daher genau abklären lassen, ob Antibiotika in ihrem Fall sinnvoll sind oder nicht – und welches Präparat das richtige ist.

Ist es problematisch, wenn ein Patient häufig Antibiotika nimmt?

Aktuelle Studien raten von einem breiten Einsatz von Antibiotika bei leichten Erkrankungen ab. Bakterien können sich an die Wirkstoffe gewöhnen und resistent werden. Bei einer schweren Erkrankung kann der Patient in Lebensgefahr geraten, weil die Präparate nicht mehr wirken. Außerdem haben die meisten Mittel starke Nebenwirkungen. Sie töten nicht nur die Bakterien, sondern setzen auch Haut-, Mund- und Darmflora zu. Antibiotika sollten daher so sparsam wie möglich zum Einsatz kommen. Wenn es nötig ist, sollten sich die Patienten unbedingt an die Anweisungen des Arztes halten.

Was hilft gegen viral ausgelöste Erkältungen?

Die meisten Infekte heilen von selbst aus: In aller Regel erreichen Erkältungen nach zwei, drei Tagen ihren Höhepunkt, nach etwa einer Woche sollte das Schlimmste überstanden sein. Währenddessen sind Ruhe und ausreichend Flüssigkeit die besten Helfer. Schnupfennasen legen sich also am besten warm eingepackt aufs Sofa und trinken zwei bis drei Liter Wasser oder Kräutertee am Tag. Die Beschwerden lassen sich mit den klassischen Hausmitteln lindern. Eine heiße Hühnersuppe verbessert das Wohlbefinden. Gurgeln mit einem Aufguss aus Salbei, wilder Malve oder Kamille wirkt wohltuend bei Heiserkeit und Halsschmerzen, bei Husten hingegen haben sich Thymian und Spitzwegerich bewährt. Auch in der Apotheke gibt es eine Reihe rezeptfreier Erkältungsmittel: Schmerztabletten stillen Kopf- und Gliederschmerzen, Nasensprays sorgen für freien Atem. Je nach Bedarf spricht nichts gegen den Einsatz von Schleimlösern, Halspastillen oder Hustenstillern. Doch all diese Mittel bekämpfen nur die Symptome: Die Ursache selbst, also die Viren, kann nur das Immunsystem besiegen – und das braucht seine Zeit. yah/ku/gm