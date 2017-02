TRG-Schülerinnen singen Hymne der Tischtennis-WM

Fünf Schülerinnen des TR-Gymnasiums sind in der Hymne der Tischtennis-Weltmeisterschaft, die vom 28. Mai bis 5. Juni in Düsseldorf stattfindet, zu hören. Aufgenommen wurde das Lied im Rahmen eines Projekts von Engagement Global mit dem Deutschen Tischtennis-Bund unter dem Motto „One Game. One World“ in Berlin.

Teilnehmen durften die Osteroderinnen als Vertreterinnen der deutsch-senegalesischen Gruppe „Teranga“ mit weiteren Gewinnern des Song Contests „Eine Welt“, bei dem die TRGler mit ihrem Lied im vergangenen Jahr den vierten Platz erreichten.

Begleitet von Studienrat Gerlach bildeten die Schülerinnen hauptsächlich den Backgroundchor. „Wir sind dankbar und stolz, dass wir hier dabei sein durften. Es ist spannend zu sehen, wie die Menschen auf diesen Song reagieren werden und vielleicht dürfen wir ihn auch im Rahmen der Tischtennis-WM präsentieren“, so die TRGler.