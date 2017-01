In der Welt der Fantasie

Förste Lesen, was für eine tolle Freizeitbeschäftigung: So erlebten es die Kinder der Grundschule Sösetal und tauchten am Tag der Zeugnisausgabe ein in die Welt der Fantasie. Veranstaltet wurde ein Lesewettstreit der 3. und 4. Klassen. Die Sieger aus den Klassen lasen nun ihren Mitschülern vor. Alle...