Vollversammlung Kreisjugendring

Osterode Zur diesjährigen Vollversammlung lädt der Kreisjugendring am Samstag, 4.Februar um 15 Uhr ins Haus der Jugend in Osterode ein. Die Delegierten der dreißig Mitgliedsverbände werden unter anderem den Entwurf der neuen Richtlinien für die Jugendverbandsarbeit kennenlernen und per Satzungsänderung dem...