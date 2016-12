Vogelgrippe: Stallpflicht gilt nicht für Tauben

Göttingen Aufgrund eines nachgewiesenen Geflügelpest-Falls im Landkreis Northeim gilt seit dem 29. Dezember im gesamten Landkreis Göttingen eine Stallpflicht für Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse. Die Tiere müssen in geschlossenen Ställen gehalten werden (wir berichteten).

Tauben sind von der Stallpflicht nicht betroffen, teilte jetzt die Kreisverwaltung mit. Tauben gehören zum Geflügel, das dem Landkreis zur Registrierung gemeldet werden muss. Sie gehören jedoch nicht zu den Vogelarten, für die Stallpflicht angeordnet ist. Dies trifft ausschließlich zu für Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse.

Im Landkreis Northeim wurde das Geflügelpestvirus HPAI H5N8 in einem Hausgeflügelbestand nachgewiesen. Die örtliche Nähe bedeutet ein hohes Risiko des Erregereintrags in Geflügelbestände im Landkreis Göttingen. Deshalb sei die Stallpflicht notwendig, so die Kreisverwaltung.