Baustelle Hochstraße: Tempo 40 wird aufgehoben

Die Baustelle auf der B 243 zwischen Osterode und Lasfelde wird verkürzt, so dass die Auffahrt Petershütte in Fahrtrichtung Seesen voraussichtlich ab dem 5. Januar wieder genutzt werden kann. Das teilte Donnerstag die Stadt Osterode mit. „Für die Anwohner in Lasfelde, Petershütte und Katzenstein ist das eine gute Nachricht, weil viele Ortskundige nicht über die offizielle Umleitung gefahren sind“, sagte Uwe Hankel von der städtischen Verkehrsbehörde. Auch in der Gegenrichtung wird die gesperrte Fahrspur ab Landwehr bis zur Petershütter Allee wieder freigegeben, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 Stundenkilometer entfällt und wird aufgehoben.

Die Freigabe, so Hankel, hänge jedoch von der Witterung ab. Bei einem plötzlichen Wintereinbruch würden sich die Bauarbeiten verzögern. Die Hochstraße zwischen den Abfahrten Osterode-Mitte und Petershütter Allee bleiben gesperrt.

Seit Ende September wird auf der Hochstraße gebaut. Saniert wird der Fahrbahnbelag, zudem werden die Betongleitwände erneuert. Geplant ist, die gesamte Strecke im Frühjahr freizugeben.