Prominente verkaufen wieder Glücksschweinchen

Osterode Mit dem Erlös fördert die Kulturstiftung Musikprojekte in Kitas und Grundschulen. Die Glücksbringer werden an Silvester für eine Spende verkauft.

Die Kulturstiftung für Kinder bietet wieder Glücksschweinchen für das neue Jahr im Altkreis Osterode an, die von prominenten Persönlichkeiten angeboten werden. Am Samstag, 31. Dezember, läuft die Aktion zum elften Mal.

Mit dem Erlös fördert die Kulturstiftung Musikprojekte unter anderem in Kitas und Grundschulen. „Wir danken der Künstlerin Anett Blanke für den Entwurf, der Firma Bernd Kunze für das Material und das Ausstechen sowie den Harz-Weser-Werkstätten für die Gravur der neuen Glücksschweine 2017“, so Rolf Grönig und Bert-Heiner Hunke vom Beirat der Kulturstiftung.

Für eine Spende können die Glücksbringer in Osterode, Martin-Luther-Platz, in Hattorf vor dem Rewe-Markt jeweils ab 10 Uhr, in der Fußgängerzone Herzberg ab 10.30 Uhr, in Bad Lauterberg in der Hauptstraße (Rudolphi) ab 11 Uhr und in der Marktstraße (Jodecke) ab 10 Uhr erworben werden. mp