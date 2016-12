Unfall auf B 243 sorgt für Stau

Eine junge Frau verunglückte in der Leege. Foto: dpa (Symbol)

Osterode Eine 18-Jährige geriet am Montag in der Leege mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab.

Ein Verkehrsunfall sorgte am späten Montagnachmittag für Stau auf der Bundesstraße 243 zwischen Osterode und Herzberg. Eine 18-Jährige war gegen 17 Uhr auf Höhe Leege mit ihrem Fahrzeug verunglückt.

Die junge Osteroderin war mit ihrem Auto auf der B 243 aus Herzberg kommend in Richtung Osterode unterwegs. In der Leege geriet sie laut Polizei aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Das Auto der 18-Jährigen prallte daraufhin frontal gegen die Mittelleitplanke und blieb dann auf dem rechten Fahrstreifen stehen.

Die Fahrerin hatte Glück im Unglück: Sie und ihre 18-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Allerdings entstand ein hoher Sachschaden von mehr als 10 000 Euro am Auto und an der Leitplanke. Zudem sei der Verkehrsfluss über mehrere Stunden eingeschränkt gewesen, heißt es in der Polizeimitteilung.