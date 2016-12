Streifenwagen der Polizei bald in neuem Design

Die Polizei im Altkreis Osterode wird in wenigen Tagen mit Streifenwagen in neuem Design unterwegs sein. „Die Bürger werden sich an blau, silber und gelb gewöhnen müssen“, sagt dazu Polizeisprecher Uwe Falkenhain. Aufgrund des hohen Sicherheitsfaktors wurden die Fahrzeuge mit gelben Streifen versehen, die in der Dunkelheit deutlich besser zu erkennen sind. Das zeige die Erfahrung, so Falkenhain weiter: Bereits seit längerer Zeit sind Fahrzeuge mit den reflektierenden Streifen auf den Autobahnen unterwegs. Wann genau die Autos in Osterode, Herzberg und Bad Lauterberg unterwegs sein werden, steht noch nicht ganz fest, derzeit befinden sie sich auf dem Gelände der Inspektion in Northeim.

