Wieder Einbruch in Wohnhaus

Osterode Diebe sind am Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Raabe-Straße eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Sie stiegen über eine Leiter auf den Balkon, brachen die Balkontür auf und durchsuchten zwei Etagen. Die Polizei bittet um Hinweise...