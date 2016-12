Osterode Unbekannte sind zwischen dem 30. November und 12. Dezember in ein Einfamilienhaus in der Lindenberggasse eingebrochen. Die Tat wurde erst am Montag angezeigt. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang durch ein Fenster und durchsuchten im Inneren diverse Behältnisse. Die Polizei Osterode bittet um Hinweise.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder