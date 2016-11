Trickdiebe versuchten am Mittwoch, ein Osteroder Tabakwarengeschäft zu bestehlen, erbeuteten aber nichts.

Trickdiebe versuchten am Mittwochmittag ein Tabakwarengeschäft in der Osteroder Innenstadt zu bestehlen. Während einer der Täter den Verkäufer ablenkte, versuchte ein weiterer eine Geldtasche zu entwenden. Der Geschädigte wurde auf den Dieb aufmerksam und griff nach der Tasche. Die Täter flüchteten. Hinweise an Telefon 05524/5080.