Themen und Nachrichten für alle Titel

Der Online-Desk der Zentralredaktion in Berlin. Foto: Nora Garben

Berlin Die Volontäre von HarzKurier und Braunschweiger Zeitung besuchten die Zentralredaktion der Funke-Mediengruppe in Berlin.

Die Zentralredaktion der Funke-Mediengruppe in Berlin beliefert die Regionalzeitungen der Gruppe, unter anderem die Braunschweiger Zeitung und damit auch den HarzKurier, mit überregionalen Inhalten aus Politik, Wirtschaft, Wissen, Vermischtem und Service. Um einen Einblick in die Arbeitsweise der Zentralredaktion zu erhalten, besuchten Volontäre der Braunschweiger Zeitung und des HarzKurier die Hauptstadt.

Kaum in der Redaktion angekommen, dürfen die Nachwuchsjournalisten gleich an der morgendlichen Konferenz teilnehmen, in der Chefredakteur Jörg Quoos mit den für die Ressorts zuständigen Redakteuren die Themen des Tages festlegt. Aus jedem Bereich werden Themenvorschläge gemacht und dann diskutiert. Das wichtigste oder interessanteste Thema wird gesetzt.

Für das Ressort Politik bietet der stellvertretende Chefredakteur Jochen Gaugele an diesem Tag als Themen unter anderem das Verhältnis von Donald Trump zur Alt-Right-Bewegung und die Finanzierung von Parteien an. Die Entscheidung fällt zugunsten der Parteienfinanzierungen.

Botschafter für ihre Zeitung

Im September 2015 hat die Zentralredaktion ihre Arbeit begonnen. Sie besteht zu 70 Prozent aus Kollegen von Funke-Titeln und zu 30 Prozent aus neu dazu gekommenen Journalisten. Der Vorteil bei Kollegen, die aus Redaktionen der Gruppe kommen, sei, dass sie „Botschafter für ihre Zeitung in Berlin sind und den Draht zu den Titeln halten“, sagt Quoos. „Es ist ein Mega-Trend. Alle tun sich zusammen.“

Zentralredaktionen seien in der Lage, effizienter zu arbeiten. Würde jede Redaktion ein kleines Hauptstadtbüro unterhalten, wäre das aufwendiger, meint Quoos. Insgesamt verfügt die Zentralredaktion über 70 Mitarbeiter, von denen etwa 40 Redakteure sind – 18 davon sind im Online-Bereich tätig. Gearbeitet wird im Schicht-System. Die ersten Mitarbeiter beginnen um fünf, die letzten gehen um Mitternacht – an sieben Tagen in der Woche.

Nachdem die Themen für diesen Tag gesetzt sind, erfolgt eine Video-Schaltung in die Redaktionen der Funke-Titel, zum Beispiel zur Braunschweiger Zeitung. Quoos stellt die Themen vor, die die Redaktion anzubieten hat. Die Kollegen der anderen Redaktionen gehen danach in ihre eigenen Konferenzen und halten Rücksprache. Danach bestellen sie bei der Zentralredaktion per E-Mail oder Telefon die Inhalte.

„Es ist eine Herausforderung in bestehende Konzepte hineinzuproduzieren“, sagt Gaugele. Für die Thüringer Titel habe man beispielsweise nur eine Seite für Politik zur Verfügung. Deshalb müsste die Zentralredaktion häufig verschiedene Varianten eines Themas anbieten, da Länge und Zuschnitt sich von Redaktion zu Redaktion beträchtlich unterscheiden können. Eine Geschichte könne da zwischen einem 120-Zeilen-Artikel und einer ganzen Seite variieren, ergänzt Quoos.

Manche Redakteure der Zentralredaktion haben feste Bereiche, für die sie zuständig sind. Im Politikressort sind diese zum Beispiel nach Parteien oder Themen geordnet, erzählt Gaugele.

Weiter geht es in das „Herzstück“ der Redaktion, wie Gaugele es nennt, zum Print- und Onlinedesk. Am Printdesk wird die Zeitung geplant, während direkt daneben das Internet-Angebot koordiniert wird. Die Redakteure aus beiden Bereichen „sitzen hier Rücken an Rücken und stimmen sich ab“, sagt Gaugele.

Die Online-Redakteure stehen mit den Online-Redaktionen der einzelnen Titel via Chat in permanentem Kontakt, erzählt der stellvertretende Chefredakteur Digital, Marc Hippler. Auf vier Fernsehbildschirmen laufen aktuelle Nachrichten, Übertragungen von Pressekonferenzen und Statistiken zu Seitenbesuchen.

Die Redakteure am Printdesk können den Bau der Zeitungsseiten in Echtzeit nachverfolgen, sagt Gaugele und zeigt halbfertige und fertige Seiten auf zwölf großen Bildschirmen.

Dass die Bedeutung von Online-Inhalten zunimmt, der Meinung ist auch der stellvertretende Chefredakteur, allerdings blieben die Printausgaben den Lesern vorerst erhalten: „Print wird nicht ewig da sein, aber noch eine ganze Weile.“ Auch unterscheidet sich das Online-Angebot von der gedruckten Zeitung. „Viral-Themen beziehungsweise Netzwerkthemen sind enorm wichtig, wie die Mannequin-Challenge“, berichtet Hippler. Zudem würden alle wichtigen Talkshows besprochen, von Anne Will bis The Voice.

70 Beiträge pro Tag

„Die Leute kommen über ganz unterschiedliche Wege zu uns, zum Beispiel über Google und Social Media – vor allem über Facebook“, berichtet Hippler. Neben Texten aus dem Printbereich veröffentlicht die Online-Redaktion eigene Beiträge, etwa 70 pro Tag. Dabei sind die Onliner manchmal selbst überrascht, welche Themen gut laufen. So wurde zum Beispiel vor kurzem der Tod des „Knochenbrechers“ Tamme Hanken viel diskutiert. „Dass das so durch die Decke geht, habe ich nicht erwartet“, gibt Hippler zu.

Trotz des Zeitdrucks, der im Online-Bereich herrscht, besonders bei Themen wie Naturkatastrophen oder Anschlägen, gelte auch hier das Zwei-Quellen-Prinzip. „Das ist ein Druck, dem man nicht erliegen darf“, sagt Hippler.

DIE TITEL Zu den Zeitungen der Funke-Mediengruppe gehören: Berliner Morgenpost, Hamburger Abendblatt, Bergedorfer Zeitung, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Neue Ruhr Zeitung/Neue Rhein Zeitung, Westfalenpost, Westfälische Rundschau, Braunschweiger Zeitung, Thüringer Allgemeine, Ostthüringer Zeitung, Thüringische Landeszeitung.

Garben, Nora