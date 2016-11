Senioren feiern Weihnachten

Osterode Die traditionelle Seniorenweihnachtsfeier der Stadt Osterode in der Stadthalle findet am Freitag, 9. Dezember, in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr statt. Anmeldungen werden in der Zeit bis 2. Dezember im Bürgerbüro unter 318-262 bis 318-264 entgegengenommen.