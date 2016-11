Zuchtverein lädt zur Vereinsschau

Dorste Am 19. und 20. November findet im Vereinsheim Am Mühlengraben die Vereinsschau des KZV F 556 Dorste statt. Zu dieser Ausstellung sind interessierten Besucher eingeladen. Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr. Zu sehen gibt es Kaninchen in verschiedensten Rassen und...