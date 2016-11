Harzalarm: Helfen Sie per App, die Region zu verbessern

Unsere Region soll besser werden, lebenswerter und attraktiver. Dafür brauchen wir die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. Helfen Sie mit, berichten Sie uns online, was schöner werden soll, was Sie aufregt und was verbessert werden sollte.

Alle Aufreger und Ärgernisse können Sie ab sofort in unserem neuen Internetportal Harzalarm melden – entweder mit Ihrem Handy oder zu Hause am PC. Wir nehmen uns der Sache an, wir kümmern uns um das Anliegen und sorgen dafür, dass Sie möglichst bald auch eine Antwort bekommen. Harzalarm ist eine Einladung an die Bürgerinnen und Bürger unserer Region, sich einzubringen und zur Verbesserung der Region beizutragen.

In Zusammenarbeit mit den Kommunen in der Region, mit Institutionen und Behörden möchten wir einen Beitrag zur besseren Kommunikation leisten, zum direkten Dialog mit den Bürgern. Deshalb haben wir die Kommunen über das neue Internetportal informiert.

Wir werden Ihren Aufreger prüfen, recherchieren und an die zuständige Behörde weiterleiten. Sobald uns eine Antwort vorliegt, lesen Sie das Ergebnis auf Harzalarm, in bestimmten Fällen berichten wir in der Zeitung.

Wichtig aber ist: Es soll gehandelt werden. Im Idealfall sieht das so aus, dass die Stadt- oder Gemeindeverwaltung sich des Themas annimmt. Ist der Hinweis nachvollziehbar und berechtigt, wird das Ärgernis idealerweise schnellstmöglich beseitigt.

Mögliche Aufreger

Das Ärgernis kann der fehlende Papierkorb an der Bushaltestelle sein, die Müllsäcke, die einfach im Park entsorgt wurden oder der Altkleidercontainer, der seit Tagen überquillt. Ebenso ärgerlich ist es, wenn seit Wochen die Straßenlaterne defekt ist oder eine schlecht ausgeleuchtete Baustelle für Gefahr sorgt. Außerdem können sich auch Themenschwerpunkte herausbilden: Das kann der sichere Schulweg sein oder die Gefahrenstellen für Radfahrer, glatte Fußwege oder der Zustand der Spielplätze.

Natürlich kann keine Gemeinde die Steuern abschaffen, nur weil sich viele Menschen darüber ärgern – die Aufreger sollten sich am Machbaren orientieren. An den Ärgernissen des Alltags eben.

Die Handhabung ist verhältnismäßig einfach: Auf der Internetseite www.harzalarm.de kann jeder Bürger ein Bild und einen Text hochladen und seinen Aufreger schildern – entweder von zu Hause am Computer oder von unterwegs mit dem Smartphone. Das Ärgernis wie eine defekte Straßenlaterne soll fotografiert, kurz beschrieben und vor Ort hochgeladen werden.

Anmelden und registrieren

Wer möchte, kann sich bei Harzalarm registrieren – das ist aber kein Muss. Auch nicht registrierte Nutzer können ihren Aufreger anonym melden. Der Vorteil für die angemeldeten Nutzer: Sie haben ihre gemeldeten Aufreger gesammelt im Blick und können sich über den Fortgang informieren. Im Blick behält auch die Redaktion den Aufreger. Sobald eine Antwort der Gemeinde vorliegt, wird sie auf Harzalarm veröffentlicht.

Im Idealfall wird der Aufreger durch die zuständige Behörde beseitigt, oder es gibt eine Erklärung, weshalb das nicht in Kürze, aber in einigen Wochen geschieht.

Manche Aufreger lassen sich vielleicht nicht abstellen, weil sie außerhalb eines öffentlichen Zuständigkeitsbereiches im Privatrecht liegen. Wenn also Ihr Nachbar unter der Dusche zu laut singt, könnte es schwierig werden...

Ist aber der Aufreger von öffentlichem Interesse, berichtet die Redaktion darüber – am liebsten, wenn sich das Ärgernis problemlos aus der Welt schaffen ließ und alle dazu beigetragen haben, die Region attraktiver zu machen.

DIE HARZALARM-APP Sie möchten unterwegs einen Aufreger melden? Mit Hilfe der Harzalarm-App können Sie dies schnell und unkompliziert von Ihrem Mobilgerät aus erledigen. Mit einem Android-Handy: Laden Sie sich die App Harzalarm im Google-Playstore herunter. Mit einem iPhone: Laden Sie sich die App Harzalarm im App Store herunter. Sie können den Aufreger auch zu Hause am PC mitteilen: Gehen Sie auf die Internetseite www.harzalarm.de und klicken Sie auf „Neuen Aufreger melden“. Sie haben Fragen? Schicken Sie uns eine Mail: redaktion@harzalarm.de.

Kühn, Dirk