Gemeinden laden zum Jugendmeeting

Die Freie Christengemeinde Seesen und Christusgemeinde Osterode laden am 11. November zum Jugendgottesdienst in den Räumen der Christusgemeinde in Osterode ein. Es Predigt Stefan Ott. Er ist Student der Bibelschule Bad Gandersheim und wird über das Thema Unendlich sprechen. Der JuBeGo...