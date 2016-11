Nicht zu „Helau und „Alaaf“, sondern zu „Classic New Orleans Jazz“ laden die Jazzfreunde Osterode am Freitag, 11. November, um 20 Uhr in den Freiheiter Hof ein. Die Jensens New Orleans Jazzband aus Dänemark präsentiert klassischen New Orleans Style: Marches, Hymns, Blues, Jazz Classics und...