Der Verkehr wird gezählt

In der zweiten Novemberwoche wird ein Planungsbüro im Auftrag der Stadt Osterode eine Verkehrszählung durchführen. An 16 Knotenpunkten in der Innenstadt werden für die Dauer eines Tages Kameras installiert. Die Zählung erstreckt sich auf den Bereich des Innenstadtringes. Ziel ist es, die...