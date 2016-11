Fachwerk in Szene gesetzt

Im Rahmen des Projektes Fachwerk-Fünfeck wird am kommenden Dienstag, 8. November, um 18 Uhr die erste Fotoausstellung zum Thema „Fachwerk in Osterode“ im Ratssaal im Harzkornmagazin in Osterode eröffnet. Die Veranstaltung ist öffentlich, Gäste sind willkommen. ...