Osteroder Kreistag kam ein letztes Mal zusammen

250 Gäste aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft fanden sich am Montagnachmittag in der Osteroder Stadthalle zu einem besonderen Festakt ein: Der Kreistag Osterode tagte ein letztes Mal vor der Fusion. Neben der Verabschiedung von 31 Kreistagsmitgliedern standen Danksagungen auf der Tagesordnung. Der stellvertretende Landrat Klaus Liebing (Foto) und die Kreistagsvorsitzende Helga Klages betonten, dass es viele Gründe gibt, um zuversichtlich nach vorn zu blicken. Seinen Vortrag über die Geschichte des Landkreises schloss Olaf Martin mit der Erkenntnis, dass sich das Kreisgebiet um mehr als 100 Prozent vergrößern werde. Der neue Kreistag Göttingen tagt am 1. November in der Stadthalle Osterode. tok

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder