Anmeldungen für Gaufrauentreffen

Dorste Die Verantwortlichen des TSC Dorste haben für das Gaufrauentreffen in Hattorf am 19. November eine Liste in der Turnhalle zwecks Anmeldung ausgelegt. Ferner können sich Interessierte bei Renate Claus, Telefon 05552/1279, anmelden. Anmeldeschluss ist der 11. November.