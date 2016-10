Zur Andacht der Stille

Die „Andacht der Stille“ wechselt den Ort. Im Winterhalbjahr, das heißt ab diesem Freitag, findet sie nicht in der St. Marienkirche Osterode, sondern in der Kapelle der St. Jacobi Schlosskirche statt. An jedem Freitag beginnt sie um 17.30 Uhr und endet mit dem Abendläuten um 18 Uhr. Die ökumenische...