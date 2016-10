Fünfeck soll Kante zeigen gegen Rechts

„Wir müssen uns in Südniedersachsen gemeinsam gegen die Tendenzen von rechts wehren und zeigen, dass wir für eine offene und bunte Welt stehen“, kommentierte gestern der Osteroder Bürgermeister Klaus Becker die Planungen vom rechten „Freundeskreis Thüringen/Niedersachsen“, der am Sonnabend in...