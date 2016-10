Hausmüllgebühren sinken erneut

Die Hausmüllgebühren werden auch 2017 wie in den Vorjahren weiter sinken, und zwar je nach Volumengröße zwischen 1,3 und 2,5 Prozent. Das teilte Kreisrat Gero Geißlreiter bei der letzten Sitzung des Osteroder Kreistags am Montag mit. So werden sich etwa die Jahresgebühren für einen...