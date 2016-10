Lesung: Wie ein Spiegel mit blinden Flecken

Am Dienstag, 18. Oktober, liest Pastorin i.R. Dorothea Speyer-Heise aus ihrem Buch „Der Spiegel mit den blinden Flecken“. In dem Buch geht die Autorin der Frage nach, was eigentlich eine Alzheimer-Erkrankung auslöst. Sind es vielleicht unverarbeitete Lebenskrisen, etwa Traumata aus dem Zweiten...