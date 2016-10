Diebe klauen zwei Mountainbikes

Osterode. Diebe haben am vergangenen Donnerstag zwischen 12 und 13.30 Uhr ein Mountainbike der Marke Corratec gestohlen, das in der Marientorstraße gesichert abgestellt war. Das Fahrrad hat einen Wert von 600 Euro. Ein weiteres Mountainbike ist zwischen dem 7. und 8. Oktober von einem Innenhof in der Straße Am Schilde gestohlen worden. Auch dieses Fahrrad der Marke Scott hatte einen Wert von etwa 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder