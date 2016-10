Die Vogelperspektive begeistert – bis die Polizei kommt

Wie ein Bienenschwarm hört es sich an, wenn die Propeller der Drohne anfangen, sich zu drehen. Ein Luftzug wirbelt Staub auf, während sich das Gerät langsam vom Boden löst und immer schneller in die Höhe steigt. Das Geräusch wird leiser, das kleine Fluggerät am Himmel immer kleiner. Es dauert nur wenige Sekunden, bis die ersten Bilder aus luftiger Höhe auf dem Display von Timo Hoffmanns Smartphone auftauchen: eine Panorama-Ansicht von...