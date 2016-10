Osterode Die 59-Jährige wurde vor einer Bankfiliale in der Hellhofstraße in Osterode überfallen.

Am hellichten Tag: Männer rauben Frau aus

Eine 59 Jahre alte Frau wurde am Dienstagnachmittag vor einer Bankfiliale in der Hellhofstraße von zwei Männern ausgeraubt. Die Täter erbeuteten dabei 40 Euro Bargeld. Die Frau blieb unverletzt.

Nach eigenen Angaben habe die Frau gegen 14.40 Uhr die Bank verlassen. Die zwei Männer seien über die Hellhofstraße auf sie zugekommen. Einer der Täter stellte sich hinter die Frau, während der andere Mann sich seitlich positionierte. Der Osteroderin wurde ein unbekannter spitzer Gegenstand fest in den Rücken gedrückt. Sie drohten ihr, dass nichts Schlimmeres passiert, wenn sie ihr Bargeld herausgibt. Die Frau holte ihr Portemonnaie heraus und übergab die darin befindlichen Scheine im Wert von 40 Euro.

Anschließend flüchteten die beiden Täter zu Fuß über die Straße Am Schilde in Richtung Kino. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unmittelbar nach der Tat wurde das Opfer von einer Frau angesprochen, die fragte, ob alles in Ordnung sei. Die Überfallene war jedoch nicht in der Lage, der Frau zu antworten, so dass diese Zeugin sich wieder entfernte, ohne helfen zu können.

Täter waren ungepflegt und schmuddelig

Die Räuber werden von dem Opfer als insgesamt sehr ungepflegt und schmuddelig beschrieben. Beide Männer sind ca. 25 bis 30 Jahre alt. Ein Täter war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, der zweite Täter etwas kleiner. Neben einem ungepflegten Drei-Tage-Bart war auch die Kleidung sehr schmutzig.

Der größere der Männer trug eine Jeans und eine dunkelblaue, zerrissene Softshelljacke. Der kleinere Täter trug ebenfalls Jeans und eine grüne Jacke. Zudem hatte dieser Täter einen Rucksack über der Schulter hängen.

Nach der Tat begab sich die geschockte Frau in ihre Wohnung. Nach Rücksprache mit Familienangehörigen meldete sie den Überfall gegen 18 Uhr der Osteroder Polizei.

Ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung wurde eingeleitet. Die Ermittler der Osteroder Polizei suchen deswegen jetzt nach Zeugen des Vorfalls. Diese Zeugen und insbesondere die Frau, die das Opfer am Dienstag gegen 14.40 Uhr vor der Bankfiliale in der Hellhofstraße angesprochen hatte, werden dringend gebeten, sich zu melden.

Hinweise werden unter Telefon 05522/5080 erbeten.