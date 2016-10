Unbekannter übergießt Peugeot mit roter Farbe

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Peugeot eines 47-Jährigen aus Berlin mit roter Farbe übergossen. Das Auto stand in der Schlesischen Straße gegenüber der Hausnummer 19. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05522/5080.