Müll und Fäkalien: Dreckiger Parkplatz erzürnt Anwohner

Nach dem Parkplatz gegenüber der Smurfit Kappa in Herzberg sorgt nun auch der Parkplatz an der Bundesstraße 243 bei Lasfelde wegen seines Zustandes für Unmut bei den Anwohnern. Ein Leser wandte sich an unsere Zeitung, weil Lkw-Fahrer dort in hoher Zahl halten und sowohl ihren Müll als auch ihr Geschäft in der Bepflanzung des Parkplatzes entsorgen sollen. Friedrich Lüer hält auf einer...