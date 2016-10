Dorfbühne feiert Premiere

Am Sonntag, 9. Oktober, feiert das Stück „Kann denn Liebe Sünde sein?“ der Schwiegershäuser Dorfbühne Premiere im Gasthaus Ohnesorge. Wie groß das Interesse an dem Schwank in drei Akten ist, der aus der Feder von Ute Tretter-Schlicker stammt, war schon am ersten Kartenvorverkaufstag klar: Innerhalb...