„Erleben Sie mit der Touristinformation Osterode am Harz eine Stadtführung auf dem Segway“, lädt die Einrichtung alle Interessierten ein. Am Sonntag, 2. Oktober, um 10 Uhr geht es auf eine Tour zur Industriegeschichte Osterodes. Angefahren werden Industriedenkmale, in denen schon im Mittelalter...