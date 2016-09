Geschichte, Musik, Kulinarisches

Kürzlich feierte der Familien Club Eintracht in Sindrams Scheuen in Ührde sein 200-jähriges Bestehen. Die Mitglieder und ihre Gäste erwartete viel Kulinarisches. Die Begrüßung nahm der Vorstand mit der Vorsitzenden Elke Becker vor. Für die musikalische Unterhaltung sorgte am Vormittag der Musikzug LaPeKa unter der Leitung von Timo Lehmann.

Zur Erinnerung an die Karnevalsveranstaltungen des Vereins stiegen Klaus Becker und Uwe Kohlstruck als „Becker und Kohlstruck“ noch einmal in die Bütt und nahmen kuriose Ereignisse in und um Osterode aufs Korn.

Ältester Gesellschaftsverein

Der Familienclub Eintracht, kurz FCE, ist der älteste Gesellschaftsverein in Osterode am Harz. Die Gründung erfolgte 1816 zunächst unter dem Namen Köhler’scher Club, entstanden aus einer damaligen Stammtischrunde. Den Namen Familienclub Eintracht erhielt der Verein um 1847/1848.

Mitglieder waren damals ausschließlich Handwerksmeister, Kaufleute, Fabrikanten oder Lehrer, Beamte und Ratsmitglieder.

ln den Anfangsjahren beschränkten sich die Aktivitäten auf Tanzveranstaltungen und einen jährlichen Ballabend. Die seit 1950 jährlich stattfindenden Karnevalsveranstaltungen waren bis vor wenigen Jahren ein Markenzeichen des Vereins.

Mit „Osterode Helau“ hat der Familienclub Eintracht den Begriff für Karneval in Osterode geschaffen. Die Vorstellungen auf der Bühne des Lerbacher Komödchens im Hotel Sauerbrey waren über Jahre hinweg stets ausverkauft.

Doch in den vergangenen Jahren sei das Interesse des Publikums an derartigen Veranstaltungen zurückgegangen.

Heute beschränkt sich der Verein auf wenige Veranstaltungen im Jahr und pflegt den Kontakt mit den Mitgliedern.