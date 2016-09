24-Jähriger soll Einbrüche begangen haben

Der Polizei Osterode ist es nach dem umfangreichen SEK-Einsatz in der vergangenen Woche (wir berichteten) erneut gelungen, weitere Einbruchsdiebstähle im Landkreis Osterode aufzuklären.

Demnach steht ein 24-Jähriger aus Osterode in dringendem Verdacht, an einem Einbruchsdiebstahl in ein Friseurgeschäft in Bad Lauterberg, einem Dieseldiebstahl in Lerbach und einem Einbruchsdiebstahl in einer Gaststätte in der Osteroder Innenstadt beteiligt gewesen zu sein, teilt die Ermittlungsgruppe der Polizei Osterode mit, die aufgrund der vielen Einbrüche und Raubüberfalle eingerichtet wurde.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde beim Amtsgericht Göttingen ein Untersuchungs-Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Der 24-Jährige ist bereits einschlägig in Erscheinung getreten und steht unter Bewährung. Er befindet sich jetzt in der JVA Rosdorf, zudem wurde sein hochwertiges Auto beschlagnahmt, so die Polizei weiter.