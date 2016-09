Stromautobahn könnte durch den Landkreis führen

Der Bau gigantischer unterirdischer Stromtrassen quer durch Deutschland für die Energiewende nimmt konkrete Formen an: Die Stromnetzbetreiber Tennet und Transnet haben am Dienstag ihre Vorschläge für mögliche Erdkabel-Korridore vom Norden in den Süden – für die sogenannte Südlink-Trasse – vorgelegt. Eine der möglichen Trassen führt dabei auch durch den Landkreis, und zwar bei Osterode und Wulften, und dann weiter durch die Kreise Northeim und Göttingen.

„Vorgesehen sind mehr als 30 Infoveranstaltungen, die die Fragen der Bevölkerung beantworten sollen.“ Dr. Roy Kühn, Bundestagsabgeordneter (CDU), in einer Mitteilung

Die Vorschläge für die beiden Stromautobahnen werden nun von der Bundesnetzagentur geprüft. Auch Bürger können sich an dem Verfahren beteiligen. Vorgesehen seien zudem mehr als 30 Informationsveranstaltungen der Netzbetreiber, die die Fragen der Bevölkerung beantworten sollen, teilte jetzt der Bundestagsabgeordnete Dr. Roy Kühne (CDU) mit.

Termine für Osterode vorgesehen

„Die Termine für die Landkreise Northeim und Osterode, voraussichtlich Mitte Oktober bis Mitte November, werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben“, heißt es in einer Mitteilung des Politikers. Auch online könnten sich Interessierte auf den Internetseiten der Netzbetreiber informieren.

Anschließend solle der finale Trassenverlauf erarbeitet werden. Auch eine mögliche Zusammenlegung mit der geplanten Höchstspannungstrasse werde dann abschließend geprüft.

Mit den Stromautobahnen soll der stockende Ausbau der Stromnetze vorangetrieben werden. Die Bundesregierung ging in der Vergangenheit davon aus, dass die überwiegende Erdverkabelung der beiden Gleichstrom-Trassen Südlink und Südost von Nord- nach Süddeutschland die Kosten um drei bis acht Milliarden Euro in die Höhe treibt. Das müssten private Stromkunden und die Industrie über höhere Netzentgelte bezahlen. Weil Politik und Bürger sich gegen „Monstertrassen“ massiv gewehrt hatten, entschied sich die Bundesregierung gegen die Trassen als Überlandleitungen.

Bis 2017 soll der exakte Verlauf der beiden Trassen von Schleswig-Holstein nach Baden-Württemberg und Bayern festgelegt werden. Die Leitungen sollen nicht vor 2025 in Betrieb genommen werden und dann Strom aus erneuerbaren Energien wie Windparks im Norden in den industriereichen Süden transportieren. dpa