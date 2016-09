Vorträge, Foren und ein buntes Programm

Osterode Metropolversammlung tagt in Osterode. Bürger sind ab 13 Uhr in Stadthalle eingeladen.

Am Freitag kommt die Metropolversammlung erstmals in Osterode zusammen. Es ist die achte Zusammenkunft dieser Art der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg.

Die offizielle Eröffnung der Metropolversammlung ist um 10.30 in der Osteroder Stadthalle durch Bürgermeister Klaus Becker, Mitglied im Aufsichtsrat.

Vorträge und Podium

Es schließen sich mehrere Kurzvorträge unter anderem des Aufsichtsratsvorsitzenden Ulrich Markurth, Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, zum Zusammenwachsen der Metropolregion mit Bilanz der Arbeit, von Professor Daniel Goldmann (TU Clausthal) zum Recycling-Cluster (REWIMET) und eine Podiumsrunde mit Vertretern aus Kommunen, Wirtschaft, Wissenschaft und dem Land Niedersachsen zur weiteren Arbeit der Metropolregion an.

Parallel laufen zwei Fachforen zur Energiewende und zum Klimawandel sowie zum Thema REWIMET.

Für die Bevölkerung wird es ab 13 Uhr interessant, denn dann beginnt vor und in der Stadthalle ein informatives Begleitprogramm. „Uns ist es wichtig, den Menschen zu verdeutlichen, was die Metropolregion ist und um welche Themen sie sich kümmert“, erklärt Bürgermeister Becker. Mit dem Begleitprogramm, das erstmals eine derartige Metropolversammlung flankiert, wolle man die Bevölkerung stärker einbinden. Dem Osteroder Verwaltungschef liegt besonders eine intensivere Stadt-Land-Beziehung am Herzen. Gerade die Verbesserung der Stadt-Land-Kooperation ist auch ein wesentliches Element der Arbeit der Metropolregion.

Elektromobilität und Fachwerk

Ab 13 Uhr sind also Interessierte eingeladen, sich zu Themen wie Elektromobilität und Ladetechnik (Probefahrten mit Elektroautos und Motorrädern werden angeboten) auf einer „electric lounge“ zu informieren, sich über die Fortschritte im Fachwerkfünfeck mit Osterode, Hann. Münden, Einbeck, Duderstadt und Northeim kundig zu machen oder mehr über die deutsch-französische Kooperation (Studieren in Frankreich) zu erfahren.

Auch weitere Aktionen sind geplant, regionale Erzeugergemeinschaften Südniedersachsens oder der Regionalverband präsentieren sich und ihre regionalen Produkte. Ab 15 Uhr gibt es ein Konzert in der Stadthalle. Es treten der Pariser Songwriter Antoine Villoutreix mit seiner Band auf.mp