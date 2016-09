Erkenne die Hilferufe des Körpers

Am Donnerstag, dem 3. November, lädt der Förderverein für Gesundheit, Vitalität und Lebensqualität, um 19 Uhr zu einem etwa zweistündigen, öffentlichen Vortrag mit anschließender Gesprächsrunde in „Hertels Saloncafe Dorste“, Turmstraße 7 in Dorste ein.

Unter dem Motto „Erkenne die Hilferufe Deines Körpers und bring ihn wieder in Balance“ wird erörtert, wie sich Stoffwechsel-Blockaden und das Thema Übersäuerung des Organismus auf die Lebensqualität jedes Einzelnen auswirken können.

Haben Symptome wie Hautprobleme, Allergien, Herz-Kreislauf-Probleme, Verspannungen und Kopfschmerzen ihre Ursache in den belastenden Einflüssen unserer modernen Welt? Dieser Frage wird bei einem interaktiven Vortrag nachgegangen und anschließend zum regen Erfahrungsaustausch eingeladen.

Bei der Veranstaltung handelt es sich um den zweiten Gesundheitsvortrag, den die Vereinsmitglieder Klaus Rott und Silvia Klusmann mit großem Einsatz in ihrem Heimatort Osterode organisieren.