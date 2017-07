Der Verein zur Förderung des Kindergartens Hörden veranstaltet einen Herbstbasar „Rund ums Kind“ am 3. September von 13 bis 16 Uhr in der Mehrzweckhalle Am Anger. Das Angebot reicht von Baby- und Kinderbekleidung über Babyausstattung bis hin zu Spielsachen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.