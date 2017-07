Helfer aus dem Landkreis beenden Unwetter-Einsatz bei Hildesheim

Der Konvoi mit den Einsatzfahrzeugen kam am auf dem Schützenplatz in Herzberg an.

Alle Feuerwehrleute aus dem Landkreis, die im Unwettereinsatz im Raum Hildesheim waren, sind am Freitagnachmittag wohlbehalten wieder zurückgekehrt. Manche wurden in Herzberg von ihren Familien in Empfang genommen.

Göttingen Der Konvoi mit den Einsatzfahrzeugen kam am Freitag in Herzberg an. Insgesamt waren mehr als 320 Helfer der Kreisfeuerwehrbereitschaft beteiligt.

Die Kreisfeuerwehrbereitschaft des Landkreises Göttingen hat ihren Einsatz beim Hochwasser im Landkreis Hildesheim beendet. „Ich bin stolz darauf, dass wir als Kreisfeuerwehrbereitschaft aus dem gesamten Landkreis die gestellten Aufgaben gemeinsam gelöst haben“, sagte Kreisbrandmeister Volker Keilholz nach der Rückkehr zu den Einsatzkräften. Insgesamt waren mehr als 320 Helferinnen und Helfer aus dem Landkreis Göttingen am Einsatz beteiligt.

Der Konvoi mit den Einsatzfahrzeugen kam am Freitagnachmittag wieder auf dem Schützenplatz in Herzberg an. Dort begrüßte Landrat Bernhard Reuter die Rückkehrer. „Gott sei Dank gab es keine Personenschäden“, zeigte er sich erleichtert. „Ich bin froh, dass wir helfen konnten. Und ich bin stolz, dass die Einsatzkräfte aus dem Landkreis Göttingen wie ein Mann und eine Frau gestanden haben“, bekräftigte Landrat Reuter das Fazit von Kreisbrandmeister Keilholz.

Schwerpunkt des Einsatzes war die Stadt Bad Salzdetfurth. Die Kreisfeuerwehrbereitschaft füllte und verlegte Sandsäcke, pumpte vollgelaufene Keller leer, leistete technische Hilfe und unterstütze die Versorgung betroffener Ortsteile.

140 Angehörige freiwilliger Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis waren mit 21 Fahrzeugen am späten Dienstagabend dieser Woche zum Einsatz aufgebrochen. Sie wurden am Donnerstag in gleicher Stärke abgelöst. Zudem unterstütze eine Betreuungseinheit von DRK Duderstadt und Malteser Hilfsdienst Göttingen mit zusammen 25 Kräften den Hochwassereinsatz. Rund 20 Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks aus Göttingen und Braunschweig halfen mit Pumpen. Ein Team der DLRG Göttingen ermöglichte per Boot die Versorgung einer von Wasser eingeschlossenen Ortschaft.

Auch aus dem Landkreis Northeim kam Unterstützung nach Hildesheim: 109 Einsatzkräfte der Feuerwehrbereitschaft 2 des Landkreises Northeim waren mit 28 Fahrzeugen in die Region gefahren.